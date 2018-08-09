В Австралии варан отправил мужчину в больницу и убил его собаку

Хозяин собаки получил тяжелые травмы рук и ног, в больницу его доставили вертолетом.

В Австралии варан напал на пожилых супругов, которые пытались защитить свою собаку. Об этом сообщил телеканал ABC.

Рептилия напала на домашнее животное в штате Квинсленд. Мужчина попытался отогнать варана от своего питомца, но ящерица напала на него. В итоге хозяин собаки получил тяжелые травмы рук и ног, в больницу его доставили вертолетом. Женщина тоже пострадала от укусов рептилии, но меньше. Собака вовсе погибла в схватке с вараном.

Вараны могут достигать в длину до 3 метров и весить до 90 килограмм.

Также недавно в Канаде волк напал на спящую в палатке семью.

Фото: телеканал ABC