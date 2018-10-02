В Австралии унесло ветром батут с детьми

Шестеро детей погибли, трое несовершеннолетних находятся под наблюдением врачей.

В Австралии при падении с батута погибли шестеро детей. Об этом сообщили в правоохранительных органах вещательной корпорации ABC.

Инцидент произошел 16 декабря в штате Тасмания. Во ходе празднования конца учебного года батут, на котором находились дети 11-12 лет, сильным ветром подняло в воздух на высоту около десяти метров. Его отнесло на расстоянии 50 метров от места, где он был размещен.

В результате произошедшего пострадали девять несовершеннолетних, шестеро из которых впоследствии скончались.

В настоящее время в медицинском учреждении находятся двое детей. Один пострадавший проходит курс лечения дома.

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Видео: Youtube/BBC News



