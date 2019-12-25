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Ребенок сломал позвоночник в батутном центре на Энгельса
Сегодня, 10:30
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Ребенок сломал позвоночник в батутном центре на Энгельса

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Родители отказались от лечения в стационаре и забрали малыша домой. 

Мальчик сломал позвоночник в ТРК "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса, 154. Несчастье произошло, когда он прыгал на батуте. По информации Piter.tv, шестилетний пострадавший попал в больницу. 

Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали компрессионный перелом трех позвонков. Родители отказались от лечения в стационаре и забрали малыша домой. 

Полиция Выборгского района проводит проверку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Кудрово водитель уронил ворота на ребенка.

Фото: Pxhere

Теги: батут, полиция, пострадал ребенок, проспект эннельса, скорая, сломал позвоночник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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