Ребенок сломал позвоночник в батутном центре на Энгельса

Мальчик сломал позвоночник в ТРК "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса, 154. Несчастье произошло, когда он прыгал на батуте. По информации Piter.tv, шестилетний пострадавший попал в больницу.
Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали компрессионный перелом трех позвонков. Родители отказались от лечения в стационаре и забрали малыша домой.
Полиция Выборгского района проводит проверку. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Кудрово водитель уронил ворота на ребенка.
Фото: Pxhere
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