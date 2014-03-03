В Кудрово водитель уронил ворота на ребенка

Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

Водитель иномарки врезался в ворота и уронил их на ребенка в Кудрово. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел на Областной улице. За рулем авто находился 62-летний мужчина. Когда машина ударила по воротам, те упали на мальчика, проходившего мимо с родителями.

Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

Известно, что горе-водителя уже не раз привлекали за нарушения ПДД.

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Фото: Pxhere