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В Кудрово водитель уронил ворота на ребенка
Сегодня, 10:00
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В Кудрово водитель уронил ворота на ребенка

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Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

Водитель иномарки врезался в ворота и уронил их на ребенка в Кудрово. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

Инцидент произошел на Областной улице. За рулем авто находился 62-летний мужчина. Когда машина ударила по воротам, те упали на мальчика, проходившего мимо с родителями.

Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

Известно, что горе-водителя уже не раз привлекали за нарушения ПДД.

Ранее на Piter.tv: В костромском кафе "Полигон" после потасовки произошел смертельный пожар.

Фото: Pxhere

Теги: горе-водитель, дпс, кудрово, пдд, пострадал ребенок, уронил ворота на ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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