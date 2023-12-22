На выходных под Петербургом полиция провела тотальную проверку на дорогах

Результатом проверки стало выявление нескольких сотен различных административных правонарушений.

Под Петербургом на выходных полиция провела тотальную проверку на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На прошедших выходных наряды полиции были выставлены на основных трассах на въезде в Петербург. В профилактической операции были задействованы различные полицейские службы: миграционная, патрульно-постовая, ДПС, кинологи, оперативные подразделения. Почти 500 полицейских при содействии более 200 сотрудников Росгвардии организовали проверочные мероприятия на автотрассах.

В общей сложности было остановлено более 4 тысяч автомобилей, проверено более 5 тысяч человек, в том числе почти 1,5 тысячи иностранцев.

Результатом проверки стало выявление нескольких сотен различных административных правонарушений, подавляющее большинство из которых (около 200), связано с нарушением миграционного законодательства. Также возбуждено 12 уголовных дел, в основном связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее стало известно, что более 580 тыс. мигрантов прибыли в Петербург в прошлом году.

пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области