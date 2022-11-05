В костромском кафе "Полигон" после потасовки произошел смертельный пожар

Во время пожара погибли 13 человек. Пять из них задохнулись, остальные были найдены в завалах.

В ночь на субботу, 5 ноября, в Костроме произошла трагедия. В кафе "Полигон" из-за взрыва петарды произошел пожар. Об этом сообщили в tg-канале "SputnikLive".

Известно, что один из посетителей после потасовки выстрелил из охотничьей ракетницы в своего неприятеля. По второй версии, мужчина запустил петарду.

Во время пожара погибли 13 человек. Пять из них задохнулись, остальные были найдены в завалах. Еще 250 человек эвакуировали.

На площади 3,5 тыс. "квадратов" произошло обрушение. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

Фото: Телеграм / SputnikLive / МЧС России