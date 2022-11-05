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В костромском кафе "Полигон" после потасовки произошел смертельный пожар

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Во время пожара погибли 13 человек. Пять из них задохнулись, остальные были найдены в завалах.

В ночь на субботу,  5 ноября, в Костроме произошла трагедия. В кафе "Полигон" из-за взрыва петарды произошел пожар. Об этом сообщили в tg-канале "SputnikLive".

Известно, что один из посетителей после потасовки выстрелил  из охотничьей ракетницы в своего неприятеля. По второй версии, мужчина запустил петарду. 

Во время пожара погибли 13 человек. Пять из них задохнулись, остальные были найдены в завалах. Еще 250 человек эвакуировали.

На площади 3,5 тыс. "квадратов" произошло обрушение. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

Фото: Телеграм / SputnikLive  / МЧС России

 

Теги: горело кафе, кафе полигон, пожар в костроме, трагедия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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