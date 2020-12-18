Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 75

В настоящее время тайфун "Раи" уходит из Филиппин в сторону Вьетнама.

Жертвами тайфуна "Раи" на Филиппинах стали 75 человек. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По словам собеседника СМИ, число погибших нельзя считать окончательным, так как из-за проблем со связью невозможно оценить последствия ЧП в других районах.

Тайфун достиг берегов Филиппин 16 декабря. Максимально зафиксированная его скорость в эпицентре составила 195 километров в час, при сильных порывах – до 270. Из зоны бедствия были эвакуированы более 300 тысяч человек. Нанесенный ущерб домам и инфраструктуре местные власти уже оценили в несколько сотен миллионов долларов.

В настоящее время "Раи" уходит из Филиппин в сторону Вьетнама.

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Видео: Youtube/No Comment TV