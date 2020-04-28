На острове Рождества в Австралии из-за крабов перекрывают дороги

Миграция происходит каждый год в дождливый сезон.

В Австралии зафиксировали масштабную миграцию крабов. Миллионы из них выползли на дороги на острове Рождества в середине ноября.

На дорогах стали выставлять знаки о перекрытии трассы. Крабы ползут в сторону побережья Индийского океана, чтобы вывести потомство. Ракообразных можно увидеть повсюду: на мостах, деревьях и около зданий.

В Инстаграме национального парка "Остров Рождества" рассказали, что миграция из джунглей началась еще в конце октября. По оценкам специалистов, в ней принимают участие 50 млн ярко-красных сухопутных крабов. Они встречаются только на острове, поэтому место является центром притяжения туристов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург не пропустили 39,9 тонн свежемороженого лосося из Чили.

Фото: Instagram / @kazzfoto

Видео: YouTube / Planet Viral V