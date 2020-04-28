  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:58
87
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На острове Рождества в Австралии из-за крабов перекрывают дороги

0 0

Миграция происходит каждый год в дождливый сезон.

В Австралии зафиксировали масштабную миграцию крабов. Миллионы из них выползли на дороги на острове Рождества в середине ноября.

На дорогах стали выставлять знаки о перекрытии трассы. Крабы ползут в сторону побережья Индийского океана, чтобы вывести потомство. Ракообразных можно увидеть повсюду: на мостах, деревьях и около зданий. 

В Инстаграме национального парка "Остров Рождества" рассказали, что миграция из джунглей началась еще в конце октября. По оценкам специалистов, в ней принимают участие 50 млн ярко-красных сухопутных крабов. Они встречаются только на острове, поэтому место является центром притяжения туристов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург не пропустили 39,9 тонн свежемороженого лосося из Чили. 

Фото: Instagram / @kazzfoto

Видео: YouTube / Planet Viral V

Теги: крабы, остров рождества
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии