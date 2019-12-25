В Петербург не пропустили 39,9 тонн свежемороженого лосося из Чили

В Петербурге на складе временного хранения должностными лицами Россельхознадзора были выявлены нарушения при ввозе 39,9 тонн свежемороженого лосося. Две партии рыбы поступили из Чили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки документов государственные инспекторы обнаружили отсутствие предварительных уведомлений от компетентного органа Чили о выдаче ветеринарных сертификатов на поставку лосося в РФ.
Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке движения грузов.
Ранее в Петербург не пустили 20 тонн креветок с неприятным запахом.
Фото: pexels
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