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В Петербург не пропустили 39,9 тонн свежемороженого лосося из Чили
Сегодня, 13:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пропустили 39,9 тонн свежемороженого лосося из Чили

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Лосось поступил в Санкт-Петербург "без предварительного уведомления".

В Петербурге на складе временного хранения должностными лицами Россельхознадзора были выявлены нарушения при ввозе 39,9 тонн свежемороженого лосося. Две партии рыбы поступили из Чили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки документов государственные инспекторы обнаружили отсутствие предварительных уведомлений от компетентного органа Чили о выдаче ветеринарных сертификатов на поставку лосося в РФ.

Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке движения грузов.

Ранее в Петербург не пустили 20 тонн креветок с неприятным запахом.

Фото: pexels

Теги: лосось, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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