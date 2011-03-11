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В Петербург из Индии не пустили 20 тонн креветок с неприятным запахом
Сегодня, 15:30
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург из Индии не пустили 20 тонн креветок с неприятным запахом

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Товар не прошел ветеринарный контроль.

Инспекторы Россельхознадзора по Северо-Западу не пустили в Петербург 20 тонн креветок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Свежемороженые креветки прибыли в Большой порт Петербурга из Индии. Далее товар должен был отправиться в Москву.  

Креветки не прошли ветеринарный контроль из-за неприятного запаха. Специалисты выявили кислый запах, не характерный для данного вида продукции. Груз решили вернуть.

Ранее сотрудники Россельхознадзора в Петербурге выявили нарушения при экспорте 54 тонн мороженого.

Фото: pexels.com

Теги: креветки, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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