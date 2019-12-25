Сотрудники Россельхознадзора в Петербурге выявили нарушения при экспорте 54 тонн мороженого

Товар должны были проследовать в адрес грузополучателя из города Энглвуд штата Нью-Джерси в США.

В понедельник, 11 октября, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) рассказали Piter.tv, что в Большом порту Петербурга специалисты выявили нарушения при проведении ветеринарного контроля экспортных партий мороженного.

Отмечается, что 54 тонны мороженного должны были проследовать из города Энглвуд (Нью-Джерси, США) на адрес получателя. Так, в документах указано, что мороженое изготовлено компанией "Юнилевер Русь" на площадке "Адмирал" в Красном Селе, но по данным системы "Цербер" производитель не осуществляет подконтрольную деятельность на указанной площадке.

Помимо этого номер партии и срок годности не совпадает с информацией на индивидуальной упаковке. Также экспортировать 45,6 тонн мороженного невозможно из-за временных ограничений, введённых в отношении предприятия-изготовителя.

Движение 54 тонн товара решили приостановить.

Ранее мы писали, что в Кингисеппе уничтожили почти 400 килограммов санкционной продукции.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора