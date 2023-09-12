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Мохнаторукого краба поймали рыбаки в Дудергофском канале
Сегодня, 16:45
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Мохнаторукого краба поймали рыбаки в Дудергофском канале

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Они поедают икру рыб, переносят рачью чуму и легочную двуустку, которая опасна для человека.

В Дудергофском канале 7 сентября рыбаки поймали китайского мохнаторукого краба. 

В последние годы этих крабов ловят в Финском заливе, сообщил биолог Павел Глазков порталу "Фонтанка". Они могут расселяться на сотни километров и проникать в озера Ленобласти. 

Китайские мохнаторукие крабы поедают икру рыб, переносят рачью чуму и легочную двуустку, которая опасна для человека. Также они роют глубокие норы, если их много, то нарушается береговая линия. 

При встрече с таким крабом не стоит употреблять его в пищу, а нужно заморозить и передать сотрудникам ГосНИОРХ, предоставив информацию о месте и времени поимки. 

Ранее мы рассказывали о том, что на пляжах Финского залива появились кровососущие черви. 

Фото: портал "Фонтанка" 

Теги: дудергофский канал, крабы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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