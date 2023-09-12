Мохнаторукого краба поймали рыбаки в Дудергофском канале

Они поедают икру рыб, переносят рачью чуму и легочную двуустку, которая опасна для человека.

В Дудергофском канале 7 сентября рыбаки поймали китайского мохнаторукого краба.

В последние годы этих крабов ловят в Финском заливе, сообщил биолог Павел Глазков порталу "Фонтанка". Они могут расселяться на сотни километров и проникать в озера Ленобласти.

Китайские мохнаторукие крабы поедают икру рыб, переносят рачью чуму и легочную двуустку, которая опасна для человека. Также они роют глубокие норы, если их много, то нарушается береговая линия.

При встрече с таким крабом не стоит употреблять его в пищу, а нужно заморозить и передать сотрудникам ГосНИОРХ, предоставив информацию о месте и времени поимки.

Ранее мы рассказывали о том, что на пляжах Финского залива появились кровососущие черви.

Фото: портал "Фонтанка"