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На пляжах Финского залива появились кровососущие черви
Сегодня, 11:37
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На пляжах Финского залива появились кровососущие черви

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Паразитов все чаще находят жители Петербурга.

На пляжах Финского залива петербуржцы нашли кровососущих червей. Об этом пишут в Telegram-каналах.

Фото и видео особей опубликовали жители Северной столицы. Они рассказали, что белые черви закапываются в песок и прыгают в ответ на попытку их переместить.

Некоторые горожане пожаловались на укусы неизвестных червей. По словам пострадавших, на месте укуса появляется пятно, похожее на то, что остается после укуса комара. В зоне покраснения ощущается зуд. 

В комментариях пользователи отметили, что видели этих червей и ранее. Некоторые предположили, что это проволочник. Добавим, что белые черви обитают в песке.

Ранее  Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о болезнях, которые дети могут подхватить в песочнице.

Фото: Telegram / 1703

Теги: финский залив, черви
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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