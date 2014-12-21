На пляжах Финского залива появились кровососущие черви

Паразитов все чаще находят жители Петербурга.

На пляжах Финского залива петербуржцы нашли кровососущих червей. Об этом пишут в Telegram-каналах.

Фото и видео особей опубликовали жители Северной столицы. Они рассказали, что белые черви закапываются в песок и прыгают в ответ на попытку их переместить.

Некоторые горожане пожаловались на укусы неизвестных червей. По словам пострадавших, на месте укуса появляется пятно, похожее на то, что остается после укуса комара. В зоне покраснения ощущается зуд.

В комментариях пользователи отметили, что видели этих червей и ранее. Некоторые предположили, что это проволочник. Добавим, что белые черви обитают в песке.

Ранее Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о болезнях, которые дети могут подхватить в песочнице.

Фото: Telegram / 1703