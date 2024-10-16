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На Сахалине задержали скупщиков нелегальной добычи крабов

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Ирина Волк рассказала о ресечении незаконной деятельности россиян в регионе.

На территории Сахалинской области завершено расследование уголовного дела о скупке незаконно добытого краба. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях. В полиции квалифицируют действия местных жителей как "приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". По предварительным данным, женщина вместе с сожителем, сыном и братом организовала незаконную скупку, переработку и реализацию камчатского краба. При этом предпринимательница знала о том, что биологические водные ресурсы добывались нелегально. Во время транспортировкм крупной партии товара два автомобиля под управлением подозреваемой и ее мужчины были задержаны оперативниками. Во время осмотра в транспортных средствах находилось свыше 190 экземпляров краба без разрешительных документов.  

Третий автомобиль, в котором находилось более 20 особей краба, обнаружен на принадлежащем подозреваемой участке.  Там же располагался нелегальный цех по переработке и хранению продукции.

пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 3 статьи 175 УК РФ. Обвинительное заключение направлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу. 

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, камчатка, крабы, мвд, регионы, сахалин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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