В Астраханской области в лобовом ДТП погибла девушка-водитель

Одна из машин загорелась после столкновения. 5 человек с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Накануне, 15 декабря, в Астраханской области в лобовом ДТП погибла девушка 1992 года рождения, которая была за рулем "Лады Гранты".

Страшное ДТП произошло на 33м километре автодороги Астрахань - Марфино, сообщает ТАСС. По предварительным данным, 22-летний водитель на "Опель Астра" выехал на встречку, где допустил лобовой удар с "Ладой Гранта". После удара обе машины улетели в кювет, иномарка загорелась.

Девушка-водитель "Лады" от полученных травм скончалась на месте. Водитель иномарки и 4 его пассажира, трое молодых людей 19-20 лет и гражданка Казахстана 2000 года рождения, с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии. Известно, что из-за погодных условий асфальтовое покрытие было мокрым.

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Фото: ВК, ПОДСЛУШАНО АСТРАХАНЬ