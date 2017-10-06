В Армении запретили импорт мясных продуктов из России

Власти страны опасаются птичьего гриппа и африканской чумы.

Армянская госслужба безопасности пищевых продуктов минсельхоза временно запретила ввоз мясных продуктов из России. Власти страны опасаются птичьего гриппа и африканской чумы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения начали действовать с 28 августа. Запрет касается как живых свиней, кур, крупного рогатого скота, так и кишечного сырья, мяса, охотничьих трофеев, щетины и всех видов пищевых добавок и кормов для свиней. Также на территорию Армении нельзя ввозить яйца птиц, пух, перья, мясокостную муку, картонные и полимерные вкладыши и коробки.

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