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В Армении запретили импорт мясных продуктов из России
Сегодня, 10:01
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Alena_Zinovieva
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В Армении запретили импорт мясных продуктов из России

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Власти страны опасаются птичьего гриппа и африканской чумы.

Армянская госслужба безопасности пищевых продуктов минсельхоза временно запретила ввоз мясных продуктов из России. Власти страны опасаются птичьего гриппа и африканской чумы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения начали действовать с 28 августа. Запрет касается как живых свиней, кур, крупного рогатого скота, так и кишечного сырья, мяса, охотничьих трофеев, щетины и всех видов пищевых добавок и кормов для свиней. Также на территорию Армении нельзя ввозить яйца птиц, пух, перья, мясокостную муку, картонные и полимерные вкладыши и коробки.

Ранее мы писали, что в Петербург из Пензы везут товары из конопли.

Фото: pixabay.com

Теги: африканская чума , импорт , мясные продукты , птичий грипп
Категории: Лента новостей Мировые новости

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