В Петербург из Пензы везут товары из конопли

Товары выпускаются из промышленных сортов конопли, которые бесполезно курить.

На петербургский рынок идет компания ООО "Коноплекс Продукты Питания", которая продвигает принципы здоровго питания на основе продуктов из конопли. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Под брендом "Коноплянка" сейчас производят шесть различнных растительных масел: конопляное, облепиховое, горчичное, тыквенное, льняное и подсолнечное. В августе в продажу поступили ядра конопли. В планах у компании выйти на объем производства масла до 300 000 килограмм, семян – до 1 миллиона килограмм

Семена конопли — источник растительного белка, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот. На Руси семена употреблялись в пищу самостоятельно и в виде каши. ООО "Коноплекс Продукты Питания"

Производтвенные сорта конопли выращивают в Рязани и Пензе.

Ранее мы сообщали, что в Волховском районе мужчина выращивал коноплю.

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