В Петербурге масло и сыр делали из воды и сухого белка

Тысячи тонн молочных продуктов оказались без молока.

В Санкт-Петербурге обнаружено предприятие, производившее крупные партии поддельных молочных продуктов. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, компания в Московском районе выпускала сливочное масло и сыр без использования молочного сырья, заменяя его водой, сухим белком и жирным концентратом. С 12 по 14 августа предприятие оформило 93 поддельных ветеринарных документа на 453,3 тонны продукции, которые были направлены в Москву и Петербург.

Экспертиза показала, что 20 тонн "сухого молока" не содержали молочных компонентов. Также 1,2 тонны сырной массы состояли из 336 кг концентрата, 288 кг белка и 576 литров воды.

Вся выявленная продукция подлежит изъятию и уничтожению. Россельхознадзор аннулировал выданные сертификаты. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту производства и сбыта фальсифицированных продуктов.

