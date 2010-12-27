У него изъяли почти 800 кустов конопли и 3,5 кг уже готового наркотика.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли у 53-летнего жителя Ленобласти 790 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Изначально был задержан 37-летний петербуржец за незаконное хранение наркотических средств. У него нашли и изъяли около 300 граммов наркотического средства "каннабис" (марихуана). Полицейским удалось выяснить, кто сбывал наркотик. Им оказался житель поселка Сосново Приозерского района. У него во время обыска нашли 7 пакетов с "каннабисом" (марихуана), это около 3,5 килограмм. Во втором частном доме в Волховском районе мужчина выращивал коноплю. В подвале нашли 790 кустов растения. Это выращивалось в специальном оборудовании.

В отношении 53-летнего гражданина возбудили несколько уголовных дел по статьям "незаконное хранение наркотиков", "незаконный сбыт наркотиков". Также решается вопрос о возбуждении дела по статье "культивирование наркосодержащих растений".

Недавно мы сообщали, что петербургский Франк нашел в квартире драгдилера 5 килограмм амфетамина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области