Петербургский Франк нашел в квартире драгдилера 5 килограмм амфетамина

Собака унюхала пять кг наркотиков в квартире у преступника.

Сотрудники транспортной полиции задержали петербуржца со 100 граммами наркотиков. Во время обыска, дома у подозреваемого было обнаружено еще пять килограммов амфетамина.

Самого преступника поймали в парадной. В карманах драгдилера находился запечатанный скотчем сверток с запрещенным содержимым. В упаковке находилось порошкообразное вещество. Позже экспертиза установила, что это наркотик психотропного воздействия. Молодому человеку 26 лет пришлось проехать в отделение полиции.

Запрещенные вещества хранились и в жилой квартире Ленинградской области. ИХ нашла служебная собака Франк. Полимерные свертки находились в вакуумной упаковке. В общей сложности оперативники изъяли 17 пакетов. Они хранились в холодильной камере, а принадлежности для замера веществ - в диване.

В настоящее время наркоторговец заключен под стражу. Правонарушитель может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

Фото: Пресс-служба транспортной полиции по региону