В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана

В Минобороны уточнили, что пострадавших нет.

В Армении заявили об обстрелах со стороны Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Минобороны Еревана. По данным специалистов, представители Баку атаковали позиции военнослужащих Армении на северо-восточном участке государственной границы. Огонь велся из стрелкового оружия с 22 часов вечера 13 августа по 22:40 вечера того же дня. Армения предприняла ответные действия.

С армянской стороны пострадавших нет. пресс-служба Минобороны Армении

Напомним, что на госгранице между Арменией и Азербайджаном перестрелки возобновились с 28 июля. Тогда стороны сообщили о раненых и погибших. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении соглашении о режиме прекращения огня. При российском посредничестве было заключено перемирие. Напряженные отношения между странами сохраняются из-за вопроса о принадлежности Нагорного Карабаха. По заключенной сделке Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы Азербайджану.

Пашинян: Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном.

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