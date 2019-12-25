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Пашинян: Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном
Сегодня, 10:35
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Пашинян: Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном

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Ереван ждет конкретных предложений от ОБСЕ.

Никол Пашинян заявил, что Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном по конфликту в Нагорном Карабахе. Такое заявление чиновник сделал во время правительственного заседания. Спикер подчеркнул, что Ереван ждет конкретных инициатив по урегулированию ситуации от представителей Минской группы ОБСЕ.

Возвращаясь к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ возобновить переговоры, хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорах как на высоком, так и на самом высочайшем уровнях, мы ждем конкретных предложений.

Никол Пашинян, чиновник

Генсек ОДКБ заявил, что Баку и Ереван могут урегулировать ситуацию на границе диалогом.

Фото: Facebook / Nikol Pashinyan  Նիկոլ Փաշինյան

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян, обсе
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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