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Генсек ОДКБ заявил, что Баку и Ереван могут урегулировать ситуацию на границе диалогом
Сегодня, 12:21
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Генсек ОДКБ заявил, что Баку и Ереван могут урегулировать ситуацию на границе диалогом

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Станислав Зась оценил ухудшение ситуации между Арменией и Азербайджаном на госгранице.

Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что Баку и Ереван могут урегулировать ситуацию на государственной границе политическим диалогом. Слова Станислава Зася приводят местные журналисты из информационного агентства "Арменпресс". В СМИ ссылаются на личную встречу иностранного дипломата в военную часть, расположенную в Араратской области. 

Мы проводим организованный мониторинг. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех.

Станислав Зась, генсек ОДКБ

Зась уточнил, что в ОДКБ серьезно обеспокоены ситуацией между Ереваном и Баку. Специалисты понимают, что накаление обстановки негативно сказывается на ранее заключенных соглашениях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и установлению мира в регионе.

В Армении разбился автомобиль с российскими военными.

Фото: Pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, одкб, станислав зась
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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