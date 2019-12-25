Генсек ОДКБ заявил, что Баку и Ереван могут урегулировать ситуацию на границе диалогом

Станислав Зась оценил ухудшение ситуации между Арменией и Азербайджаном на госгранице.

Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что Баку и Ереван могут урегулировать ситуацию на государственной границе политическим диалогом. Слова Станислава Зася приводят местные журналисты из информационного агентства "Арменпресс". В СМИ ссылаются на личную встречу иностранного дипломата в военную часть, расположенную в Араратской области.

Мы проводим организованный мониторинг. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех. Станислав Зась, генсек ОДКБ

Зась уточнил, что в ОДКБ серьезно обеспокоены ситуацией между Ереваном и Баку. Специалисты понимают, что накаление обстановки негативно сказывается на ранее заключенных соглашениях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и установлению мира в регионе.

В Армении разбился автомобиль с российскими военными.

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