В Армении разбился автомобиль с российскими военными

Один контрактник погиб, четверо пострадали.

На трассе Гюмри – Ереван произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб военнослужащий российской базы в Армении. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

Инцидент произошел 8 августа в районе города Талин. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль выехал за пределы дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии от полученных травм скончался российский контрактник. Еще четверо военных получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в медучреждение.

В настоящее время командование воинской части, к которой приписаны контрактники, совместно с полицейскими проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

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