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В Армении разбился автомобиль с российскими военными
Сегодня, 15:54
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В Армении разбился автомобиль с российскими военными

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Один контрактник погиб, четверо пострадали.

На трассе Гюмри – Ереван произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб военнослужащий российской базы в Армении. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

Инцидент произошел 8 августа в районе города Талин. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль выехал за пределы дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии от полученных травм скончался российский контрактник. Еще четверо военных получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в медучреждение.

В настоящее время командование воинской части, к которой приписаны контрактники, совместно с полицейскими проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

Ранее пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Волгоградской области.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, дтп, контрактник, талин
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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