Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Волгоградской области

После этого он попытался разобрать автомобиль, чтобы скрыть повреждения от столкновения.

В Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок. Об этом информирует пресс-служба ГУМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 7 августа в станице Михайловская. В ведомстве сообщили, что водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего, когда тот перебегал дорогу напротив одного из домов. В результате инцидента ребенок скончался.

Водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан полицейскими при разборке своей машины с целью скрыть повреждения, полученные при аварии. Было выяснено, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

В настоящее время проводится проверка по факту аварии. За оставление места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом водителю может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Москве на Новолужнецком проезде столкнулись пять автомобилей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области