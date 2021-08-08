В Москве на Новолужнецком проезде столкнулись пять автомобилей

В результате аварии пострадал один человек.

В Москве на Новолужнецком проезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых и трех грузовых автомобилей. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта российской столицы.

Инцидент произошел 8 августа. В результате аварии пострадал один человек. Он был отправлен в медицинское учреждение с переломом ноги.

Вследствие ДТП образовалась пробка длиной почти в один километр.

Ранее в аварии с автобусом в Турции погибли 14 человек.

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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно