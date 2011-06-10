В аварии с автобусом в Турции погибли 14 человек

Ранения различной степени тяжести получили 18 пассажиров.

В районе города Балыкесир на западе Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом пишет информационное агентство Anadolu Ajansı.

Инцидент произошел приблизительно в пять часов утра. Сообщается, что водитель транспортного средства не смог справиться с управлением, вследствие чего автобус перевернулся. В результате аварии погибли 14 человек, из которых трое скончались в лечебном учреждении. Ранения получили 18 пассажиров.

В настоящее время ведется расследование произошедшего. Иные подробности ДТП не приводятся.

Ранее в аварии с автобусом на западе Турции погибли по меньшей мере девять человек. Инцидент произошел из-за столкновения автобуса с грузовиком.

Видео: Youtube/Haberso Official