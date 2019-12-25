В Армении заявили, что выход из ЕАЭС не стоит на повестке дня

Геворг Папоян заметил, что страна также не подавала заявку н членство в ЕС.

В повестке армянского правительства правительства на данный момент нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а законодательные инициативы по европейской интеграции этого не предусматривают. Соответствующее заявление местным журналистам сделал министр по экономике в Ереване Геворг Папоян.

Армения - член ЕАЭС, и нет повестки по выходу из этой организации. Мы продолжаем работать в этой логике. Во-первых, мы сейчас находимся в другом экономическом союзе. Во-вторых, Армения не представляла заявки на членство в ЕС. И об иной повестке, я, хотя бы как член правительства, не знаю. Геворг Папоян, министр экономики Армении

Мирзоян: Армения не подавала заявления на членство в ЕС.

Фото: YouTube / RUSARM INFO