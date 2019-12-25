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В Армении заявили, что выход из ЕАЭС не стоит на повестке дня
Сегодня, 12:30
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В Армении заявили, что выход из ЕАЭС не стоит на повестке дня

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Геворг Папоян заметил, что страна также не подавала заявку н членство в ЕС.

В повестке армянского правительства правительства на данный момент нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а законодательные инициативы по европейской интеграции этого не предусматривают. Соответствующее заявление местным журналистам сделал министр по экономике в Ереване Геворг Папоян.

Армения - член ЕАЭС, и нет повестки по выходу из этой организации. Мы продолжаем работать в этой логике. Во-первых, мы сейчас находимся в другом экономическом союзе. Во-вторых, Армения не представляла заявки на членство в ЕС. И об иной повестке, я, хотя бы как член правительства, не знаю.

Геворг Папоян, министр экономики Армении

Мирзоян: Армения не подавала заявления на членство в ЕС.

Фото: YouTube / RUSARM INFO

Теги: армения, геворг папоян, еаэс, евросоюз
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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