В Армении задержаны более 30 протестующих на акции неповиновения

Представители оппозиционных сил Армении призвали граждан выйти на акции неповиновения.

Во вторник, 8 декабря, в Армении задержали около 30 протестующих на акции неповиновения. Об этом заявил член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время телеобращения.

Акция проходит из-за истечения срока ультиматума премьеру страны Николу Пашиняну. Отмечается, что из-за того, что политик не подал в отставку, местные жители имеют право на мирные протесты.

Ишхан Сагателян призвал соотечественников действовать в рамках закона и не поддаваться на провокации.

Ранее мы сообщали о том, что Пашинян пожаловался на несработавшие в Карабахе системы радиоэлектронной борьбы.

Видео: Youtube/Factor tv