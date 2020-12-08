В Армении задержаны более 30 протестующих на акции неповиновения

Во вторник, 8 декабря, в Армении задержали около 30 протестующих на акции неповиновения. Об этом заявил член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время телеобращения.
Акция проходит из-за истечения срока ультиматума премьеру страны Николу Пашиняну. Отмечается, что из-за того, что политик не подал в отставку, местные жители имеют право на мирные протесты.
Ишхан Сагателян призвал соотечественников действовать в рамках закона и не поддаваться на провокации.
Ранее мы сообщали о том, что Пашинян пожаловался на несработавшие в Карабахе системы радиоэлектронной борьбы.
Видео: Youtube/Factor tv
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