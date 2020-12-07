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Пашинян пожаловался на несработавшие в Карабахе системы радиоэлектронной борьбы

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Хорошо себя проявили зенитные ракетные комплексы "Оса-АК".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на несработавшие в Нагорном Карабахе системы радиоэлектронной борьбы. Заявление он сделал во время видеообращения к нации.

Он отметил, что Армения потратила на закупку системы 42 миллиона долларов в 2017 году. Однако технология не позволила закрыть небо во время конфликта с Азербайджаном. Пашинян заявил, что хорошо себя проявили зенитные ракетные комплексы "Оса-АК". По словам премьера, они с их помощью было уничтожено большое количество боевых орудий противника.

Пашинян в обращении к гражданам задался вопросом о том, почему предыдущее руководство Армении не озаботилось закупкой необходимого оружия, хотя у власти находилось последние 20 лет.

Ранее Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех".

Видео: Youtube/ГляделкаUA

Теги: армения, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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