Армения получит также тех, кто был пленен до эскалации конфликта в регионе.

Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех". Об этом в рамках телеобращения к нации сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Чиновник отметил, что процесс также включает всех тех, кто был пленен до недавних боев в Нагорном Карабахе.

Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех" Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава правительства рассказал о еще одной проблеме, связанной с поиском без вести пропавших. Он напомнил, что 9 ноября с территории было вывезено более 600 тел военнослужащих. Сейчас около 50 из них находится на этапе опознания при помощи ДНК тестов. Пашинян заявил, что с большой долей вероятности можно сказать, что тела принадлежат армянам. К настоящему моменту удалось идентифицировать тела 135 погибших.

Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном.