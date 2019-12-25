Акцию устроили сторонники оппозиционного депутата Гагика Царукяна.

В Армении задержали более сотни протестующих возле парламента. Акцию устроили сторонники оппозиционного депутата Гагика Царукяна. Об этом пишет "Sputnik Армения".

Царукян лидер партии "Процветающая Армения". В данный момент его коллеги обсуждают лишение его парламентского мандата и возбуждение уголовного дела. Сторонники депутата устроили несанкционированный митинг.

На данный момент известно, что в отделения доставлено 103 человека.

До этого сотрудники служба национальной безопасности Армении сообщали, что Царукян стал фигурантом трёх уголовных дел, связанных с игорным бизнесом, взятками и незаконными операциями с землёй.

Ранее Пашинян заявил о начале второй волны коронавируса в Армении.