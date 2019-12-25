  1. Главная
В Армении решили убрать изображение горы Арарат с визовых штампов
Сегодня, 11:22
Новый штамп будут ставить в паспорта с 1 ноября.

Правительство Армении приняло решение убрать изображение горы Арарат с визовых штампов. Об этом заявил на пресс-конференции секретарь парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

По его словам, страна руководствуется государственными символами. Он подчеркнул, что новая печать должна быть свободной от эмоциональности. Новый штамп будут ставить в паспорта с 1 ноября.

Каждое наше действие, будь то штамп или заявление, не должно посылать опасные сигналы соседним государствам.

Артур Ованнисян, секретарь фракции "Гражданский договор"

Фото: pxhere.com

