В Армении решили убрать изображение горы Арарат с визовых штампов

Правительство Армении приняло решение убрать изображение горы Арарат с визовых штампов. Об этом заявил на пресс-конференции секретарь парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.
По его словам, страна руководствуется государственными символами. Он подчеркнул, что новая печать должна быть свободной от эмоциональности. Новый штамп будут ставить в паспорта с 1 ноября.
Каждое наше действие, будь то штамп или заявление, не должно посылать опасные сигналы соседним государствам.
Артур Ованнисян, секретарь фракции "Гражданский договор"
