В Армении обезвредили группу террористов, планировавших захват зданий

При обысках силовики нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты.

В Армении силовики обезвредили группу террористов, планировавших захват зданий. Об этом сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) республики.

В опубликованном релизе ведомства отмечается, что пять человек по предварительному сговору планировали совершить серию взрывов, а также захватить и удерживать государственные здания. Их действия были раскрыты сотрудниками СНБ. При обысках силовики нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты. Также в СНБ сообщили, что злоумышленники готовили террористическую операцию под названием "Северный листопад".

Ранее мы сообщали, что в Запорожье задержана 52-летняя женщина, которая подозревается в тяжких преступлениях.

Видео: YouTube / ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ