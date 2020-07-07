В Запорожье задержана 52-летняя женщина, которая подозревается в тяжких преступлениях

Женщина хранила у себя взрывчатые вещества.

Российские правоохранительные органы по Запорожской области совместно с коллегами из ФСБ страны задержали 52-летнюю женщину, которая живет в Васильевском районе на территории нового региона. Женщину подозревают в совершении особо тяжких преступлений По предварительным сведениям, злоумышленница по просьбе знакомого украинского военнослужащего передавала киевскому режиму информацию о дислокации и перемещениях подразделений армии РФю

Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы. На основании полученной информации возбуждено уголовное дело, которое расследуется СУ СК РФ по Запорожской области. пресс-служба МВД РФ по региону

Дополнительно во время осмотра места проживания фигурантки расследования оперативники нашли взрывчатое вещество. Подозреваемая заметила, что хранила его ради совершения террористического акта. Силовики не исключают, что россиянка поддерживала ВСУ путем направления посылок и перевода солдатам денежных средств.

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Фото и видео: МВД медиа