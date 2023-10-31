В результате ДТП погибли два человека.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел утром 31 октября на 6-м километре дороги Короча – Губкин – граница Курской области. По предварительной информации, водитель микроавтобуса, который перевозил работников местного предприятия, врезался в стоящий грузовой автомобиль.

В результате ДТП погибли два человека. Еще пять человек с травмами доставлены в лечебное учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл пресекли продажу свыше 65 тысяч пачек безакцизных сигарет.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА