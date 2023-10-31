Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
Инцидент произошел утром 31 октября на 6-м километре дороги Короча – Губкин – граница Курской области. По предварительной информации, водитель микроавтобуса, который перевозил работников местного предприятия, врезался в стоящий грузовой автомобиль.
В результате ДТП погибли два человека. Еще пять человек с травмами доставлены в лечебное учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Марий Эл пресекли продажу свыше 65 тысяч пачек безакцизных сигарет.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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