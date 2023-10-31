В Марий Эл пресекли продажу свыше 65 тысяч пачек безакцизных сигарет

Также был задержан один из предполагаемых организаторов их незаконного оборота.

В Марий Эл полицейские пресекли продажу свыше 65 тысяч пачек безакцизных сигарет. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по г. Йошкар-Оле получили информацию, что на территорию республики поступают немаркированные табачные изделия для продажи. Они обнаружили складские помещения, где хранились безакцизные сигареты. Всего было изъято более 65 тысяч пачек общей стоимостью свыше 7,5 млн рублей.

Также был задержан один из предполагаемых организаторов их незаконного оборота. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА