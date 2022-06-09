В Армении надеются, что миротворцы РФ восстановят статус-кво в Карабахе

Арарат Мирзоян оценил роль России в урегулировании конфликта с Баку.

В Армении надеются, что российские миротворцы восстановят статус-кво в Карабахе. Соответствующее заявление сделал во время выступления на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым глава МИД Еревана. По словам Арарата Мирзояна, статус региона был нарушен в конце марта 2022 года (24 числа). В этот период на территорию вошли Вооруженные силы Азербайджана. Иностранцы разместились в селе Парух.

Армения продолжает верить, что миротворческий контингент России в состоянии восстановить статус-кво, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Дипломат отметил, что Россия имела решающую роль в вопросе приостановки военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Лавров: договоренности по нормализации отношений Армении и Азербайджана будут достигнуты.

Фото и видео: МИД России