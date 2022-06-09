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Лавров: договоренности по нормализации отношений Армении и Азербайджана будут достигнуты

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Глава МИД РФ рассказал о прогрессе в переговорах.

Окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты. Такое мнение высказал в рамках совместной пресс-конференции с армянским министром по иностранным делам российский представитель внешнеполитической службы Сергей Лавров. Чиновники провели брифинг с журналистами по завершению рабочего общения в Ереване. Глава МИД РФ рассказал о том, что лидеры Баку, Еревана и Москвы трижды встречались ради практического решения вопросов по завершению конфликта в Нагорном Карабахе.

Может быть, хотелось бы видеть темпы более быстрыми, но, тем не менее, процесс идет и достигаются существенные позитивные промежуточные результаты.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр Лавров заметил, что российская сторона всячески способствует тому, чтобы договоренность между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху была достигнута. По мнению чиновника, альтернативного пути кроме полной нормализации двусторонних отношений, между странами не существует.

Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: армения азербайджан, мид, нагорный карабах, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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