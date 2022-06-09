По словам депутата, сейчас рано говорить о ее завершении.

Депутат Госдумы Адам Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, завершится ли спецоперация до конца нынешнего года, депутат отметил, что больше она продолжаться не будет. При этом, по словам Делимханова, сейчас рано говорить о ее завершении. Он отметил, на Украине остается режим во главе с президентом Владимиром Зеленским, которого депутат назвал "наркоманом".

Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть. Адам Делимханов, депутат Госдумы

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