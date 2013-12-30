Лавров: спецоперация на Украине продвигается по плану

Глава МИД РФ рассказал о том, что ВС РФ выполняют поставленные задачи.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил турецкому коллеге Мевлюте Чавушоглу о том, что специальная военная операция на продвигается строго по плану. Соответствующую информацию чиновник огласил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции в Анкаре.

…Развивается по плану и которая достигает поставленных задач, при этом уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия в очередной раз привлекла международных партнеров к проблемам, которые на протяжении многих лет скрывались на государственной границе, а также формировали угрозы для национальной безопасности страны внешними игроками. Сергей Лавров пояснил, что при этом эти внешние игроки сами находились очень далеко от региона конфликта, Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР.

Захарова высказалась о сорванном визите Лаврова в Сербию.

Фото и видео: МИД России

