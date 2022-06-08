Захарова высказалась о сорванном визите Лаврова в Сербию

Дипломат отметила, что эта ситуация относится к "пещерным методам" Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о сорванном визите министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию. Об этом она заявила в эфире "Матч ТВ".

В понедельник, 6 июня, стало известно, что главы МИД Болгарии, Черногории и Северной Македонии приняли решение о запрете на пролет через их воздушное пространство российского борта, на котором Лавров должен был отправиться в Белград с рабочим визитом.

Захарова отметила, что эта ситуация относится к "пещерным методам" Европы, которая пыталась показать свое единство. По ее словам, таким образом "ряд младонатовцев натравливаются на Сербию". При этом дипломат отметила, что попытки заблокировать России международные контакты не имеют смысла.

Ранее Захарова назвала абсурдной реакцию Японии на ситуацию вокруг Украины.

Видео: Telegram / Мария Захарова