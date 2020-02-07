В Армении начался протест с требованием импичмента премьеру Пашиняну

Протестующие перекрыли входы в здание Нацсобрания.

В Армении начался массовый протест с требованием импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну. Соответствующей информацией с места событий поделились журналисты из издания "Sputnik Армения". По данным СМИ, активисты намерены с 8 часов утра 14 сентября перекрыть все входы в здание ереванского парламента. Отдельные оппозиционеры ночевали около дома Национального собрания.

Напомним, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан предпринять шаги к деэскалации конфликта на государственной границе. Также во Всемирной организации считают важным придерживаться достигнутых ранее соглашений между Баку и Ереваном. В ночь на 13 сентября 2022 года на территории вспыхнули новые боевые действия. Стороны обвинили друг друга в обстреле. Есть пострадавшие и погибшие.

Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Армения