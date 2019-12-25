Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции. Об этом говорится в заявлении политика.
Боррель отметил, что ЕС продолжит посреднические усилия по урегулированию между странами. По его словам, идут контакты на уровне лидеров и глав МИД. Также глава дипломатии подчеркнул, что необходимо остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Напомним, что после полуночи 13 сентября боевые подразделения азербайджанских Вооруженных сил открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук. В Минобороны Армении отметили, что силами Баку использовалась артиллерия, дроны и легкое стрелковое оружие.
Ранее Пашинян заявил, что Армения имеет все финансовые ресурсы для приобретения вооружения оборонного типа.
Фото: Pixabay
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