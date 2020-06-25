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Пашинян: Армения имеет все финансовые ресурсы для приобретения вооружения оборонного типа
Сегодня, 11:25
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Пашинян: Армения имеет все финансовые ресурсы для приобретения вооружения оборонного типа

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Премьер Армении рассказал о моментах, связанных с покупкой оружия.

Глава армянского правительства Никол Пашинян рассказал о том, что Ереван имеет все финансовые ресурсы для покупки необходимого вооружения оборонного типа. Соответствующей информацией чиновник поделился на экстренном выступлении в ходе заседания местного парламента. Премьер уточнил, что кроме этого существуют политические, транспортные и технические моменты.

То есть, есть страны, которые хотят продать нам вооружение, однако у них нет того вооружения, которое нам нужно. Но мы работаем для преодоления всех проблем в ежедневном режиме.

Никола Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что после полуночи 13 сентября боевые подразделения азербайджанских Вооруженных сил открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук. В Минобороны Армении отметили, что силами Баку использовалась артиллерия, дроны и легкое стрелковое оружие.

Пашинян: Азербайджан пытается нивелировать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia

Теги: армения, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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