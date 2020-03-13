В Армении из-за коронавируса закрывают все учебные заведения

Пока карантинные меры обозначены до 23 марта, но этот срок может быть продлен.

В Армении все учебные заведения закрываются на карантин из-за коронавируса.

Издание "Новости Армении" сообщает, что в стране на карантин из-за коронавируса закрываются все учебные заведения. Длительность карантина пока определена до 23 марта, но этот срок может быть увеличен.

На данный момент в Армении 6 случаев заражения новым коронавирусом. Первый заболевший был выявлен 1 марта, это 29-летний гражданин Армении, который прилетел из Тегерана. 11 марта коронавирус был выявлен сразу у 3х человек: у двух граждан Армении (45 и 27 лет) и 51-летнего гражданина Италии. Все трое прилетели из Италии. И накануне, 12 марта, выявили еще 2 случая заражения коронавирусом нового типа. Эти заболевшие заразились уже дома от одного из заболевших.

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Видео: YouTube/ArmeniaTV News