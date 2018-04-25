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В Аризоне потерпел крушение самолет ВВС США F-16 C

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В сети появилось видео с места крушения военного самолета в Аризоне возле Лейк-Хавасу-Сити.

В Аризоне возле Лейк-Хавасу-Сити потерпел крушение самолет ВВС США, пилоту удалось спастись.

Как сообщает Fighterjetsworld, самолет выполнял обычный тренировочный полет. По одной из версий, у самолета загорелся двигатель, на что указывают показания аварийный радиопередатчиков. Пилот истребителя успел катапультироваться. Во время приземления у самолета оторвало переднюю часть и повредилась часть обшивки.

Это уже третий разбившийся самолет ВВС США в апреле. Piter.TV ранее сообщал о разбившемся F-16 C в Неваде и AV-8B Harrier разбившимся на африканской базе в Джибути.

Видео: YouTube/Today"s News-Herald

Фото: Fighterjetsworld

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Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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