Второй за неделю: В Неваде погиб военный летчик при крушении самолета F-16 Fighting Falcon

В сети опубликованы фото с места крушения.

В среду днем, 4 апреля, в Неваде США во время тренировочного полета разбился военный самолет F-16 Fighting Falcon.

Вблизи Лас-Вегаса у военного аэродрома Нелиис около 3 часов во время обычного учебно - тренировочного полета потерпел крушение самолет с одним пилотом. Как сообщает abc15, пилот спасти не удалось. Военные ВВС США ведут расследование. Выясняются причины катастрофы.

Этот самолет уже вторая за неделю потеря ВВС США. Днем раньше истребитель AV-8B Harrier разбился на африканской базе Джибути. В этом случае пилот успел катапультироваться. С травмами он был госпитализирован в больницу. Во вторник же вблизи с границей с Мексикой потерпел крушение военный вертолет CH-53E Super Stallion. В этой катастрофе погибли 4 военнослужащих морской пехоты.

Фото: Twitter

Видео: KTNV Channel 13 Las Vegas