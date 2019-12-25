  1. Главная
В Грузии обнаружили тела 18 военных Турции после крушения самолета
Сегодня, 13:56
103
В МВД Грузии рассказали о расследовании трагедии.

Грузинские спасатели обнаружили тела 18 из 20 турецких военнослужащих. которые погибли в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета C-130 турецких Военно-воздушных сил (ВВС). Соответствующее заявление местным журналистам сделал глава правоохранительных органов из Тбилиси Гела Геладзе. На борту находились 20 человек, включая членов экипажа. В настоящее время продолжаются поиски еще двух человек. 

Мы создали международную следственную группу, в которой участвуют и коллеги из Турции. Они в течение всей ночи были на месте происшествия и участвовали в следственных мероприятиях.

Гела Геладзе, глава МВД Грузии

Министр уточнил, что иностранный самолет примерно в 14:00 по местному времени (13:00 часов по времени Москвы) вылетел 11 ноября из Азербайджана, пересек государственную границу с Грузией, после чего разбился в пяти километрах от нее. 

Кобахидзе: в Грузии происходит зарубежная спецоперация.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) /  შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia

