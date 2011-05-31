  1. Главная
Кобахидзе: в Грузии происходит зарубежная спецоперация
Сегодня, 14:26
Премьер Грузии уточнил, что речь идет о попытках оппозиции свергнуть нынешнюю власть.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране происходит зарубежная спецоперация. Его слова приводит Первый канала Грузии.

Кобахидзе уточнил, что речь идет о попытках оппозиции свергнуть нынешнюю власть. По его словам, данная спецоперация направлена против национальных интересов Грузии. Глава грузинского правительства добавил, что пять попыток устроить в стране революцию были не просто так.

Это все зарубежная спецоперация, и в этой зарубежной спецоперации в равной степени участвовали и "Национальное движение", и "Новое движение", и "Лело", и бывший премьер-министр Георгий Гахария.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия ждет 2030 года и изменения подхода со стороны ЕС.

